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ДТП с участием микроавтобуса

Фото: ДТП в муниципии Бельцы - перевернулся пассажирский автобус

© Photo : Facebook / Inspectoratul de Poliție Bălți
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210513/34734429/dtp-na-trasse-moldovy-perevernulsya-passazhirskiy-avtobus.html

Восемь человек получили травмы различной степени тяжести в результате лобового столкновения легкового авто и микроавтобуса.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. В селе Елизаветовка муниципия Бельцы произошла авария с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту Сороки-Бельцы. Об этом сообщили в Инспекторате полиции Бельц. 

Как добавили в ведомстве, в результате ДТП получили травмы восемь человек.

"На месте происшествия полиция установила, что автомобиль Volkswagen, за рулем которого был 50-летний мужчина, при невыясненных обстоятельствах выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes", - говорится в сообщении. 
Accident cu implicarea unui microbuz de pe ruta Soroca-Bălți
© Photo : Facebook / Inspectoratul de Poliție Bălți
Легковой автомобиль после столкновения

доступ запрещен полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Как уточнили в полиции, травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров микроавтобуса и два пассажила легковушки. Все они доставлены в городскую больницу Бельц для оказания медицинской помощи.

В инспекторате добавили, что за рулем микроавтобуса был 53-летний мужчина.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. 

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