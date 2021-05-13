Фото: ДТП в муниципии Бельцы - перевернулся пассажирский автобус

Восемь человек получили травмы различной степени тяжести в результате лобового столкновения легкового авто и микроавтобуса.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. В селе Елизаветовка муниципия Бельцы произошла авария с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту Сороки-Бельцы. Об этом сообщили в Инспекторате полиции Бельц.

Как добавили в ведомстве, в результате ДТП получили травмы восемь человек.

"На месте происшествия полиция установила, что автомобиль Volkswagen, за рулем которого был 50-летний мужчина, при невыясненных обстоятельствах выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров микроавтобуса и два пассажила легковушки. Все они доставлены в городскую больницу Бельц для оказания медицинской помощи.

В инспекторате добавили, что за рулем микроавтобуса был 53-летний мужчина.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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