16:06 14 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD17.73
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
ограбление

Украл у пожилых людей деньги и золото: что грозит подозреваемому

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
60 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210514/34743520/ukral-u-pozhilykh-lyudey-dengi-i-zoloto-chto-grozit-podozrevaemomu.html

Злоумышленник ловко сыграл на доверии и невнимательности пожилых людей. Ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается в 50 000 леев.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Подозреваемый в деле о краже денежных средств и золота из квартиры в одном из секторов Кишинева был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 23-летний житель столицы, который ранее был судим за аналогичные преступления.

"В ходе расследования и уголовного преследования полиция собрала убедительные доказательства его вины. При этом подозреваемого опознали потерпевшие", - пояснили в полиции.

Главный инспекторат полиции
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавская полиция провела специальную операцию "Розыск"
Потерпевшие - пожилые люди, которые поверили злоумышленнику, когда тот представился сотрудником газовой компании, которому необходимо проверить счета, и впустили его в дом. Воспользовавшись невнимательностью пожилых людей, он украл деньги и золотые предметы. Ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается в 50 000 леев.

Подозреваемого поместили под стражу на 72 часа в изолятор временного содержания Управления полиции Кишинева, в настоящее время ведется расследование по факту кражи и грабежа. Согласно действующему законодательству, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудники полиции продолжают разбирательство и устанавливают причастность злоумышленника и к другим делам. Как сообщают правоохранители, предполагается, что подозреваемый за январь-май совершил как минимум пять преступлений: четыре квартирные кражи и ограбление.

В связи с произошедшим полиция рекомендует гражданам не открывать дверь посторонним, не доверять людям, которые выдают себя за сотрудников госучреждений, пока они не предъявят подтверждающий документ. Правоохранители также призывают не показывать кому-либо, где вы храните свои денежные средства и ценности, поскольку их можно легко лишиться.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Полиция задержала третьего подростка, сбежавшего из тюрьмы
Полиция задержала двоих подростков, сбежавших из тюрьмы в Гоянах
Теги:
кража

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
Фото: разрушения и пожары – последствия авиаударов в Израиле и Газе
Более тысячи ракет и десятки погибших: что происходит в Израиле и Палестине
Видео: сотни ракет и десятки погибших - обострение в Израиле и Палестине
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться