Украл у пожилых людей деньги и золото: что грозит подозреваемому

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Подозреваемый в деле о краже денежных средств и золота из квартиры в одном из секторов Кишинева был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 23-летний житель столицы, который ранее был судим за аналогичные преступления.

"В ходе расследования и уголовного преследования полиция собрала убедительные доказательства его вины. При этом подозреваемого опознали потерпевшие", - пояснили в полиции.

Потерпевшие - пожилые люди, которые поверили злоумышленнику, когда тот представился сотрудником газовой компании, которому необходимо проверить счета, и впустили его в дом. Воспользовавшись невнимательностью пожилых людей, он украл деньги и золотые предметы. Ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается в 50 000 леев.

Подозреваемого поместили под стражу на 72 часа в изолятор временного содержания Управления полиции Кишинева, в настоящее время ведется расследование по факту кражи и грабежа. Согласно действующему законодательству, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудники полиции продолжают разбирательство и устанавливают причастность злоумышленника и к другим делам. Как сообщают правоохранители, предполагается, что подозреваемый за январь-май совершил как минимум пять преступлений: четыре квартирные кражи и ограбление.

В связи с произошедшим полиция рекомендует гражданам не открывать дверь посторонним, не доверять людям, которые выдают себя за сотрудников госучреждений, пока они не предъявят подтверждающий документ. Правоохранители также призывают не показывать кому-либо, где вы храните свои денежные средства и ценности, поскольку их можно легко лишиться.

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