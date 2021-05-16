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Полиция

Фото: ДТП в Сорокском районе – мотоцикл влетел в мотокультиватор

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210516/34760268/dtp-v-rayone-soroki-odin-chelovek-pogib-esche-neskolko-postradali.html

Столкновение на высокой скорости привело к гибели водителя мотоцикла. Его пассажир и другие участники происшествия госпитализированы с травмами.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Сорокском районе, в селе Кэйнарий Векь, сообщили в Генинспекторате полиции. 

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло в субботу в 22.45. 

O persoană a murit, iar altele au ajuns la spital după un accident grav la Soroca
© Photo : Poliția Republicii Moldova
ДТП в районе Сороки.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что жители села Кэйнарий Векь, 22-летний молодой человек вместе с 15-летним пассажиром, ехали на мотоцикле марки Suzuki в сторону села Извоаре района Флорешть. 

"Из-за высокой скорости передвижения и плохой видимости на дороге мотоцикл врезался в мотокультиватор, который регламентированно двигался в том же направлении", – разъяснили в Генинспекторате.

Сообщается, что 22-летний водитель скончался на месте, а его пассажир и еще двое человек, передвигавшиеся на мотокультиваторе, 36-летний водитель и 26-летняя пассажирка, госпитализированы.

O persoană a murit, iar altele au ajuns la spital după un accident grav la Soroca
© Photo : Poliția Republicii Moldova
ДТП в районе Сороки.

Открыто уголовное дело. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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