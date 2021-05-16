Фото: ДТП в Сорокском районе – мотоцикл влетел в мотокультиватор

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Сорокском районе, в селе Кэйнарий Векь, сообщили в Генинспекторате полиции.
Как отметили в ведомстве, ДТП произошло в субботу в 22.45.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что жители села Кэйнарий Векь, 22-летний молодой человек вместе с 15-летним пассажиром, ехали на мотоцикле марки Suzuki в сторону села Извоаре района Флорешть.
"Из-за высокой скорости передвижения и плохой видимости на дороге мотоцикл врезался в мотокультиватор, который регламентированно двигался в том же направлении", – разъяснили в Генинспекторате.
Сообщается, что 22-летний водитель скончался на месте, а его пассажир и еще двое человек, передвигавшиеся на мотокультиваторе, 36-летний водитель и 26-летняя пассажирка, госпитализированы.
Открыто уголовное дело. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>