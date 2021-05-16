Фото: ДТП в Сорокском районе – мотоцикл влетел в мотокультиватор

Столкновение на высокой скорости привело к гибели водителя мотоцикла. Его пассажир и другие участники происшествия госпитализированы с травмами.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Сорокском районе, в селе Кэйнарий Векь, сообщили в Генинспекторате полиции.

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло в субботу в 22.45.

© Photo : Poliția Republicii Moldova ДТП в районе Сороки.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что жители села Кэйнарий Векь, 22-летний молодой человек вместе с 15-летним пассажиром, ехали на мотоцикле марки Suzuki в сторону села Извоаре района Флорешть.

"Из-за высокой скорости передвижения и плохой видимости на дороге мотоцикл врезался в мотокультиватор, который регламентированно двигался в том же направлении", – разъяснили в Генинспекторате.

Сообщается, что 22-летний водитель скончался на месте, а его пассажир и еще двое человек, передвигавшиеся на мотокультиваторе, 36-летний водитель и 26-летняя пассажирка, госпитализированы.

© Photo : Poliția Republicii Moldova ДТП в районе Сороки.

Открыто уголовное дело. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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