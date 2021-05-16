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ДТП в Румынии

Видео: в Румынии грузовик врезался в микроавтобус с гражданами Молдовы

radioconstanta.ro
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210516/34760902/video-strashnaya-avariya-v-iasi-avtobus-s-moldavanami-vrezalsya-gruzovik.html

Микроавтобус с гражданами Молдовы попал в серьезную аварию возле населенного пункта Вынэторь. Пострадало несколько человек.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. В Яссах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса из Молдовы, в котором находились 17 человек. В транспортное средство, направлявшееся в Яссы, врезался грузовик, и оно перевернулось.

Микроавтобус двигался со стороны таможни Молдовы, а в населенном пункте Вынэторь жудеца Яссы в него въехала грузовая фура, которая выезжала с кольцевой развязки в сторону Скулень.

По предварительной информации, грузовик не уступил дорогу маршрутке.

На место прибыли полиция и спасатели, двух человек пришлось высвобождать из авто. Экипаж SMURD доставил одну из пассажирок в больницу в тяжелом состоянии. 

Полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Всего медицинская помощь потребовалась 13 пассажирам. По данным SMURD, среди них 12 взрослых и один несовершеннолетний, который был доставлен в детскую больницу с черепно-мозговой травмой. Два человека госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Это две 59-летние пассажирки, одна – с переломом таза, другая – с травмой головы.

Полиция выяснила, что ни один из водителей, участвовавших в ДТП, не употреблял алкоголь.

Генеральное консульство Молдовы в Яссах сообщило об инциденте в Министерство иностранных дел в Кишиневе. По данным ведомства, двум получившим во время аварии серьезные травмы оказывается медицинская помощь, угрозы жизни другим 15 пострадавшим нет.

Консульство предпринимает все необходимые шаги для выяснения личностей всех жертв ДТП и уточнения состояния их здоровья.

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