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Полицейская мигалка

Фото: в Чимишлийском районе 90-летний водитель сбил пенсионерку и скрылся

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210516/34762317/foto-v-cimishlii-90-letniy-voditel-sbil-pensionerku-i-skrylsya.html

Женщину сбили на обочине дороги. В результате этого дорожного-транспортного происшествия ей потребовалась госпитализация.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Мужчина в возрасте 90 лет, управляя автомобилем, сбил 68-летнюю женщину, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка.

Как отметили в ведомстве, авария произошла в воскресенье утром в селе Селемет Чимишлийского района. 

"Женщина была доставлена ​​в районную больницу, а водитель вскоре был задержан патрульными инспекторами и сотрудниками местного инспектората полиции", – говорится в сообщении инспектората. 

Правоохранители обнаружили водителя на одной из улиц населенного пункта. Им оказался житель села Михайловка Чимишлинского района. Отмечается, что в момент совершения наезда он не был пьян.

Как объяснили в инспекторате, пострадавшая шла по обочине дороги, когда ее сбила машина, за рулем которой находился пожилой мужчина.

Инцидент был зарегистрирован в районном инспекторате. Все обстоятельства ДТП выясняются. 

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