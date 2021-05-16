ДТП под Яссами: в каком состоянии пострадавшие

Врачи румынских больниц рассказали о состоянии пассажиров микроавтобуса, следовавшего из Молдовы и попавшего в ДТП в районе Ясс.

БУХАРЕСТ, 16 мая – Sputnik, Джеорджиана Арсене. Вечер 15 мая 2021 года останется неприятным воспоминанием для пассажиров микроавтобуса, выехавшего из Молдовы в сторону румынских Ясс.

Причина в том, что в районе населенного пункта Вынэторь Ясского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса.

Румынская пресса сообщает, что, по предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу микроавтобусу, вследствие чего авто с пассажирами получило удар в правый борт и перевернулось.

Пассажиры, многие из которых молодые люди из Молдовы, выбрались из микроавтобуса через люк в крыше автомобиля.

Пресс-секретарь и врач больницы "Сфынтул Спиридон" в Яссах Диана Чимпоешу рассказала Sputnik, в каком состоянии находятся пострадавшие.

По ее словам, в субботу вечером 13 из 16 пассажиров обратились за медицинской помощью. Из низ один ребенок в сопровождении родителей был доставлен в детскую больницу, трое с черепно-мозговыми травмами – в нейрохирургический центр и семь человек – в отделение неотложной помощи больницы "Сфынтул Спиридон".

"Из них в тяжелом состоянии только одна женщина 59 лет с множественными переломами костей таза. Она останется на несколько дней в отделении ортопедии, поскольку нуждается в хирургическом вмешательстве и лечении", – заявила врач.

Чимпоешу также отметила, что 59-летняя пострадавшая в результате травмы потеряла много крови.

Остальные пассажиры микроавтобуса, как уточнила Чимпоешу, с незначительными травмами прошли первичный осмотр в больнице и после обследования были отправлены домой.

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