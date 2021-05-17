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ДТП

Фото: серьезное ДТП в Сорокском районе: есть жертвы

© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Практически ни дня без дорожно-транспортных происшествий не обходится в Молдове. Очередное произошло в ночь на 17 мая. Жертвой аварии стал 22-летний молодой человек.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось на трассе в направлении населенного пункта Шаптелич Сорокского района в ночь на понедельник. В результате аварии скончался 22-летний житель села Холошница того же района. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Accident grav în raionul Soroca
© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova
ДТП в Сорокском районе
"На место происшествия прибыли полицейские, которые установили, что водитель машины Opel двигался на высокой скорости, потерял контроль над управлением автомобилем, врезультате чего машина перевернулась. И-за полученных травм он скончался на месте", – отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств ДТП.

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