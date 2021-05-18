Последствия непогоды в Молдове: специалисты оценивают ущерб

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. В результате прошедших в Молдове проливных дождей нескольким населенным пунктам нанесен ущерб. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

"Из-за сильного ветра и града в двух населенных пунктах Шолданештского района зафиксирован ущерб. В селе Погорна из-за осадков пострадали 80 гектаров кукурузы, 330 гектаров пшеницы и свыше 120 гектаров подсолнечника, а в Котюжений Марь – 63 гектара кукурузы и 34 гектара подсолнечника", – отметили в инспекторате.

Из-за обильных осадков пострадала часть сельхозкультур в населенном пункте Слобозия – Кремене Сорокского района. Здесь из-за неблагоприятных погодных условий повреждены 40 гектаров садов, 95 гектаров сахарной свеклы, а также 65 гектаров подсолнечника. Из-за сильного ветра и дождя пострадали агрокульутры и в нескольких населенных пунктах Теленештского и Единецкого районов.

В Генинспекторате сообщили, что комиссии по чрезвычайным ситуациям должны провести оценку материального ущерба.

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