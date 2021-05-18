10:34 18 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.61
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Ущерб от ливней

Последствия непогоды в Молдове: специалисты оценивают ущерб

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1738)
194 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1d/31845034.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210518/34780488/Posledstviya-nepogody-v-Moldove-spetsialisty-otsenivayut-uscherb.html

Молдавские спасатели подвели итоги прошедших в республике проливных дождей: пострадали десятки седьскохозяйственных культур.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. В результате прошедших в Молдове проливных дождей нескольким населенным пунктам нанесен ущерб. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

"Из-за сильного ветра и града в двух населенных пунктах Шолданештского района зафиксирован ущерб. В селе Погорна из-за осадков пострадали 80 гектаров кукурузы, 330 гектаров пшеницы и свыше 120 гектаров подсолнечника, а в Котюжений Марь – 63 гектара кукурузы и 34 гектара подсолнечника", – отметили в инспекторате.

Гавайи пострадали от затяжных ливней
© Ruptly
Видео: небывалое наводнение на Гавайях – всему виной затяжные ливни
Из-за обильных осадков пострадала часть сельхозкультур в населенном пункте Слобозия – Кремене Сорокского района. Здесь из-за неблагоприятных погодных условий повреждены 40 гектаров садов, 95 гектаров сахарной свеклы, а также 65 гектаров подсолнечника. Из-за сильного ветра и дождя пострадали агрокульутры и в нескольких населенных пунктах Теленештского и Единецкого районов.

В Генинспекторате сообщили, что комиссии по чрезвычайным ситуациям должны провести оценку материального ущерба.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1738)

По теме

Непогода лишила света: на Украине обесточено около 90 населенных пунктов
Как справлялись с последствиями непогоды в Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые яркие образы участников бирюзовой дорожки Евровидения-2021
Улицы Газы в руинах после самой смертоносной ночи израильских взрывов с начала кризиса
Видео: улицы в руинах – последствия "самой смертоносной" ночи в Газе
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться