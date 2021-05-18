СМИ: ЧП с самолетом авиакомпании Air Moldova – получены повреждения при посадке

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Самолет молдавской авиакомпании Air Moldova при посадке в аэропорту Домодедово в Москве вечером 17 мая получил повреждения хвостовой части. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал runway09.aviation. Речь идет о рейсе 9U171.

Сообщается, что из-за сильного ветра судно не смогло сразу приземлиться, поэтому пришлось уйти на второй круг. После чего самолету удалось сесть, однако, после осмотра выяснилось, что из-за жесткой посадки борт получил повреждения хвостовой части.

В компании Air Moldova пока не прокомментировали эту информацию.

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