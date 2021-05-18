Украла доллары и поделилась с родителями, их и привлекут за проделки дочки

Правонарушительнице всего десять лет. Она украла из дома своей подружки деньги на общую сумму в 3300 долларов США.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – Sputnik. У 37-летнего жителя одного из населенных пунктов Приднестровья украли крупную сумму денег из дома. В результате выяснилось, что хищение совершила подружка одной из дочерей заявителя. Девочка десяти лет ранее не попадала в поле зрения правоохранителей, на учете не состояла.

"Мужчина пояснил, что 3300 долларов США находились в шкатулке, в одной из комнат его частного дома. Милиционеры начали отрабатывать круг подозреваемых лиц, проверяли всех, кто был вхож в дом", - рассказали приднестровские правоохранители.

Как выяснилось, деньги из шкатулки 10-летняя девочка брала дважды. Приносила их домой частями. Маме сказала, что нашла у гаражей. На чужие сбережения была куплена стиральная машинка, спортивный велосипед, одежда, косметика, были погашены долги. Несовершеннолетняя сделала подарки подружкам, посещала пиццерию, каталась на такси. Часть валюты, которую не успели потратить, была изъята. Конфискованы и все ценности, приобретенные на краденые деньги.

"В силу своего возраста юная правонарушительница за совершение кражи не может быть привлечена к уголовной ответственности. Школьницу поставят на профилактический учет в Инспекции по делам несовершеннолетних. Родители будут привлечены к административной ответственности", - отметили представители закона.

Сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних напоминают, что детей нужно научить не хвастаться перед сверстниками материальным благополучием, дорогими игрушками или гаджетами. Объяснить, что эта информация может быть использована злоумышленниками.

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