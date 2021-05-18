В Кишиневе задержали домушника-рецидивиста

Подозреваемый проникал через плохо закрытые окна или взламывал двери. Крал деньги и мобильные телефоны.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. В Кишиневе задержали 25-летнего молодого человека, подозреваемого в нескольких квартирных кражах, сообщили в Кишиневской полиции.

По данным следствия, подозреваемый в период с 28 по 29 апреля предположительно обокрал как минимум три дома в столичных секторах Центр и Рышкановка.

"Он проникал в дома ночью в дома, где замечал, что окна были приоткрыты или взламывал двери. Подозреваемый крал деньги и мобильные телефоны", – добавили в ведомстве.

В полиции отметили, что действия подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ущерб, нанесенный потерпевшими, оценивается в 30 000 леев.

Во время допроса задержанный признал свою вину.

Ему грозит штраф в размере от 32 500 леев до 67 500 леев или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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