Ночное ДТП: автомобиль превратился в груду металла

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Автомобиль на большой скорости врезался в столб в Кишиневе, ДТП произошло на улице Мунчештской в ночь на 19 мая.
По сообщениям очевидцев, удар был такой силы, что обломки автомобиля разбросало далеко от места происшествия.
Полиция отмечает, что водитель, управляя транспортным средством в сложных погодных условиях, потерял контроль над машиной. Однако сработали подушки безопасности, а на улице в это время суток не было пешеходов. В итоге никто не пострадал.
Водителю грозит штраф в размере 1500 леев и шесть штрафных пунктов. Представители Национального инспектората общественной безопасности предупреждают владельцев автомобилей о необходимости особо осторожного вождения во время дождей на скользкой дороге.
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