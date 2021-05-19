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Полиция

Ночное ДТП: автомобиль превратился в груду металла

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (248)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210519/34793742/nochnoe-dtp-avtomobil-prevratilsya-v-grudu-metalla.html

В сложных погодных условиях водители не всегда сохраняют контроль над ситуацией и зачастую провоцируют серьезные аварии.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Автомобиль на большой скорости врезался в столб в Кишиневе, ДТП произошло на улице Мунчештской в ночь на 19 мая.

По сообщениям очевидцев, удар был такой силы, что обломки автомобиля разбросало далеко от места происшествия.

Полиция отмечает, что водитель, управляя транспортным средством в сложных погодных условиях, потерял контроль над машиной. Однако сработали подушки безопасности, а на улице в это время суток не было пешеходов. В итоге никто не пострадал.

Водителю грозит штраф в размере 1500 леев и шесть штрафных пунктов. Представители Национального инспектората общественной безопасности предупреждают владельцев автомобилей о необходимости особо осторожного вождения во время дождей на скользкой дороге.

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Тема:
События Кишинева (248)

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