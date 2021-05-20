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ДТП в Кишиневе, машина полиции, архивное фото

Ночное ДТП в столице — автомобиль врезался в столб

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (250)
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/04/34252987.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210520/34808972/nochnoe-dtp-v-stolice-avtomobil-vrezalsya-v-stolb.html

Полиция предупреждает об опасности вождения в плохих погодных условиях и призывает водителей быть внимательнее на дорогах.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. В ночь со среды на четверг в службу экстренных вызовов 112 поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Мештерул Маноле и Вадул-луй-Водэ в столице.

На месте аварии полиция установила, что 27-летний водитель автомобиля марки Mercedes не справился с управлением и врезался в дорожный знак, а затем в столб.

В результате удара мужчина получил травмы и был госпитализирован. Взяты пробы, чтобы определить, находился ли водитель под воздействием алкоголя или психотропных веществ. Другие транспортные средства в ДТП не участвовали.

Полиция настоятельно рекомендует водителям не садиться за руль в состоянии опьянения, проявлять особую осторожность при вождении на мокрой дороге, избегать превышения скорости и обгона с резкой сменой полосы движения, соблюдать дистанцию.

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Тема:
События Кишинева (250)

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Теги:
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