Ночное ДТП в столице — автомобиль врезался в столб

Полиция предупреждает об опасности вождения в плохих погодных условиях и призывает водителей быть внимательнее на дорогах.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. В ночь со среды на четверг в службу экстренных вызовов 112 поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Мештерул Маноле и Вадул-луй-Водэ в столице.

На месте аварии полиция установила, что 27-летний водитель автомобиля марки Mercedes не справился с управлением и врезался в дорожный знак, а затем в столб.

В результате удара мужчина получил травмы и был госпитализирован. Взяты пробы, чтобы определить, находился ли водитель под воздействием алкоголя или психотропных веществ. Другие транспортные средства в ДТП не участвовали.

Полиция настоятельно рекомендует водителям не садиться за руль в состоянии опьянения, проявлять особую осторожность при вождении на мокрой дороге, избегать превышения скорости и обгона с резкой сменой полосы движения, соблюдать дистанцию.

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