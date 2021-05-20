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Пожарные

Автоцистерна с десятками тонн топлива сошла с трассы в Комрате

© Sputnik / Maxim Topal
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210520/34809246/avtocisterna-s-desyatkami-tonn-topliva-soshla-s-trassy-v-komrate.html

Пожарные и спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако, к счастью, пострадавших во время ДТП не оказалось.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Автомобильная цистерна, в которой находилось 26 тонн топлива, не удержалась на мокрой дороге и сошла с трассы, застряв в кювете.

ДТП произошло на перекрестке улиц Ялпуг и Танкистов в столице Гагаузии - городе Комрате.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели в составе расчетов экстренных служб Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Разлива топлива и пожара удалось избежать. Автомобиль был отбуксирован на проезжую часть. Сообщений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.

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Теги:
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