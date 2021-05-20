Автоцистерна с десятками тонн топлива сошла с трассы в Комрате

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Автомобильная цистерна, в которой находилось 26 тонн топлива, не удержалась на мокрой дороге и сошла с трассы, застряв в кювете.
ДТП произошло на перекрестке улиц Ялпуг и Танкистов в столице Гагаузии - городе Комрате.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели в составе расчетов экстренных служб Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.
Разлива топлива и пожара удалось избежать. Автомобиль был отбуксирован на проезжую часть. Сообщений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>