Автоцистерна с десятками тонн топлива сошла с трассы в Комрате

Пожарные и спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако, к счастью, пострадавших во время ДТП не оказалось.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Автомобильная цистерна, в которой находилось 26 тонн топлива, не удержалась на мокрой дороге и сошла с трассы, застряв в кювете.

ДТП произошло на перекрестке улиц Ялпуг и Танкистов в столице Гагаузии - городе Комрате.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели в составе расчетов экстренных служб Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Разлива топлива и пожара удалось избежать. Автомобиль был отбуксирован на проезжую часть. Сообщений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.

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