Фото: в Гагаузии ищут пропавшего мужчину

Близлежащие водоемы осматривали водолазы, также велась съемка с воздуха при помощи дронов. Пропавший был учителем физкультуры.

КОМРАТ, 20 мая - Sputnik, Максим Топал. Житель села Чишмикиой Вулканештского района Афанасий Урум пропал 18 апреля. Примар села Чишмикиой Софья Жекова рассказала Sputnik о том, что известно о пропавшем.

"Он ехал из Вулканешт в Чишмикиой. То ли проспал, то ли не сориентировался, но он проехал свою станцию и вышел в Новой Етулии. Он подошел к находившимся на улице людям и спросил, в какой стороне располагается Чишмикиой и как туда добраться. Он пошел пешком", - сказала Софья Жекова.

© Photo : Примэрия Чишмикиой Поисковая операция в Гагаузии: пропавшего мужчину ищут жители, полиция и спасатели

Когда стало известно о том, что мужчину в Чишмикиойе больше никто не видел, полиция объявила его в розыск. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, отметила для Sputnik офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Оксана Гаценко.

Пропавший был учителем физкультуры и много лет отдал воспитанию детей. На поиски вышли всем селом – окрестности прочесывали сотрудники полиции, пограничники, спасатели и местные жители. Близлежащие водоемы осматривали водолазы, также велась съемка с воздуха при помощи дронов.

Найти удалось лишь мобильный телефон пропавшего.

© Photo : Примэрия Чишмикиой Поисковая операция в Гагаузии: пропавшего мужчину ищут жители, полиция и спасатели

"Активные поиски начались сразу, как мы узнали, что он пропал. В направлении нашего села есть очень много глубоких оврагов, и понадобилась помощь волонтеров. То место, где был обнаружен телефон, – болотистое, растут камыши", - добавила примар.

© Photo : Примэрия Чишмикиой Поисковая операция в Гагаузии: пропавшего мужчину ищут жители, полиция и спасатели

Приметы Афанасия Урум: рост 170 см, худощавое, спортивное телосложение, владеет в совершенстве русским и гагаузским языками. В полиции просят всех, кто что-либо знает о местонахождении жителя Гагаузии, позвонить по телефонам: 0293-201-59, 0789-88-089 либо 112.

© Photo : Примэрия Чишмикиой Поисковая операция в Гагаузии: пропавшего мужчину ищут жители, полиция и спасатели

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