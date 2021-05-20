23:16 20 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск
Иллюстративное фото

Свернули сети: рыбаков поймали с незаконным уловом на автотрассе

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Происшествия
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210520/34818843/svernuli-seti-rybakov-poymali-s-nezakonnym-ulovom-na-avtotrasse.html

Благодаря внимательности и хорошей интуиции автоинспекторов браконьеров удалось вычислить уже после того, как они свернули свои сети и отправились с уловом домой на автомобиле.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая – Sputnik. Для приятелей из Каменского района рыбалка обернулась разбирательством в правоохранительных органах. Они привлекли внимание сотрудников автоинспекции и были пойманы с добычей и запрещенными для лова снастями.

"Внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Opel, долгое время стоявший в районе заброшенного автодрома в селе Подойма. Возле иномарки суетился человек. Потом он сел в машину, и она начала движение по полосе. Автоинспекторы остановили транспортное средство", – рассказали в МВД Приднестровья.

Рыболовная сеть.
© Sputnik / Андрей Шапран
В Слободзее поймали браконьеров: что им грозит за незаконный лов рыбы
В салоне находились трое мужчин. Правоохранители попросили водителя открыть багажник. В авто среди вещей лежала надувная лодка, четыре рыболовные сети и девять штук рыбы: четыре карася и пять сазанов. Сельчане сознались, что рыбачили, используя сети.

Мужчины будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил рыболовства, санкция которой предусматривает штраф до 920 приднестровских рублей (один молдавский лей эквивалентен 88 копейкам). В случае причинения крупного ущерба административная ответственность может стать уголовной, и штраф возрастет до 31 280 рублей.

Санкция уголовной статьи также предусматривает наказание в виде обязательных работ от 180 до 240 часов либо исправительных работ сроком до двух лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Любительский лов рыбы в период нерестового запрета разрешили - с оговоркой
На берегу Прута пограничники застали врасплох рыболовов-любителей

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
На северных рубежах: корреспондент RT побывал на военной базе «Арктический трилистник»
Видео: "Арктический трилистник" – как выглядит самая северная военная база России
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться