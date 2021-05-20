Свернули сети: рыбаков поймали с незаконным уловом на автотрассе

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая – Sputnik. Для приятелей из Каменского района рыбалка обернулась разбирательством в правоохранительных органах. Они привлекли внимание сотрудников автоинспекции и были пойманы с добычей и запрещенными для лова снастями.
"Внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Opel, долгое время стоявший в районе заброшенного автодрома в селе Подойма. Возле иномарки суетился человек. Потом он сел в машину, и она начала движение по полосе. Автоинспекторы остановили транспортное средство", – рассказали в МВД Приднестровья.
Мужчины будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил рыболовства, санкция которой предусматривает штраф до 920 приднестровских рублей (один молдавский лей эквивалентен 88 копейкам). В случае причинения крупного ущерба административная ответственность может стать уголовной, и штраф возрастет до 31 280 рублей.
Санкция уголовной статьи также предусматривает наказание в виде обязательных работ от 180 до 240 часов либо исправительных работ сроком до двух лет.
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