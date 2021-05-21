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Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе

В Кишиневе задержан предприимчивый вымогатель

© Sputnik / Irina Leahova
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210521/34824072/V-Kishineve-zadrezhan-predpriimchivyy-vymogatel.html

Злоумышленник скручивал номера с автомобилей, а затем требовал от владельцев деньги в обмен на их возвращение.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Сотрудниками Батальона патрулирования совместно с сотрудниками Инспектората полиции столичного сектора Ботаника задержан 29-летний житель столицы. Мужчина подозревается в вымогательстве.

"29-летний житель Кишинева снял номера с автомобиля, зарегистрированного за пределами Молдовы, и оставил на лобовом стекле записку с номером своего телефона и контакты в Telegram. Затем злоумышленник потребовал от владельца автомобиля 2000 леев за возврат номерных знаков", - сообщается на официальном сайте молдавской полиции.
ДТП, архивное фото.
© Sputnik / Vadim Rusu
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В ходе расследования этого инцидента сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина причастен как минимум еще к двум десяткам аналогичных преступлений.

В ходе следственных действий мужчина признал свою вину. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет или штраф в размере от 42 500 до 67 500 леев.

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