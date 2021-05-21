В Кишиневе задержан предприимчивый вымогатель

Злоумышленник скручивал номера с автомобилей, а затем требовал от владельцев деньги в обмен на их возвращение.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Сотрудниками Батальона патрулирования совместно с сотрудниками Инспектората полиции столичного сектора Ботаника задержан 29-летний житель столицы. Мужчина подозревается в вымогательстве.

"29-летний житель Кишинева снял номера с автомобиля, зарегистрированного за пределами Молдовы, и оставил на лобовом стекле записку с номером своего телефона и контакты в Telegram. Затем злоумышленник потребовал от владельца автомобиля 2000 леев за возврат номерных знаков", - сообщается на официальном сайте молдавской полиции. © Sputnik / Vadim Rusu Водитель из Молдовы, бди: автоподставы и вымогательство - на каждом шагу

В ходе расследования этого инцидента сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина причастен как минимум еще к двум десяткам аналогичных преступлений.

В ходе следственных действий мужчина признал свою вину. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет или штраф в размере от 42 500 до 67 500 леев.

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