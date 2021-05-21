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Полиция

Трагедия в Кишиневе: мужчина упал с пятого этажа

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210521/34827041/tragediya-v-kishineve-muzhchina-upal-s-pyatogo-etazha.html

Пенсионер из Кишинева упал с пятого этажа дома, в котором он жил. Мужчина был один в доме во время происшествия.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. По словам пресс-секретаря Управления полиции Кишинева Натальи Стати, трагедия произошла на улице Игоря Виеру, столичного сектора Чокана.

Ножки младенца
© Pixabay / Mylene2401
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Около 12 часов 72-летний мужчина упал с пятого этажа дома, в котором он жил. Медицинская бригада доставила его в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранительные органы установили, что пенсионер проживал со своим сыном, в момент трагедии мужчина находился в доме один.

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела.

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