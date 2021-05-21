Инцидент в зоне безопасности: комментарии и подробности

Покушение на представителя правоохранительных органов в зоне безопасности Sputnik прокомментировал глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровская сторона ведет следствие по делу об обстреле представителя правоохранительных органов в зоне безопасности. Инцидент произошел второго мая, но в регионе о нем заявили только сейчас. По словам главы приднестровской делегации, в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) Олега Белякова проблему озвучили, когда оперативно-следственная группа собрала достаточно материалов на месте происшествия.

"Инцидент произошел второго мая. Мы об этом заявили только сейчас, потому что все это время шли следственные мероприятия. И теперь, когда информация подтвердилась и имеет достоверный характер, мы озвучили все детали в своем заявлении. Но следствие продолжается", - подчеркнул Беляков.

По словам Белякова, инцидент произошел в районе лестничного перехода на железобетонном автомобильном мосту через реку Днестр в районе сел Гура Быкулуй и Бычок.

"Второго мая около 17.00 из черного автомобиля вышли трое мужчин. Один – с ружьем с оптическим прицелом. Он трижды выстрелил в сторону автомобиля сотрудника пограничного отдела Приднестровья, затем произвел выстрел в дорожный знак. После этого вооруженная группа лиц села в автомобиль и покинула территорию", - рассказал Беляков.

Приднестровская сторона заявила, что "обстрел был не фиктивный, а реальный".

"Слава богу, все остались живы и здоровы. Но стрельба в зоне безопасности, тем более угроза жизни представителю правоохранительных органов… Это является исключительно в компетенции ОКК, чтобы не допустить более серьезных осложнений в зоне безопасности. Вопрос серьезный и над ним будем работать достаточно долго", - сказал глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков местным СМИ.

По данным Олега Белякова, Кишинев пока не прокомментировал данную ситуацию, возможно, это произойдет на очередном заседании Объединенной контрольной комиссии.

Представители Кишинева информацией о происшествии не обладают.

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