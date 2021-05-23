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Серьезное ДТП в Костештах

Серьезное ДТП в Костештах: авто превратилось в груду металла, есть жертвы

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210523/34846660/Sereznoe-DTP-v-Kosteshtakh-avto-prevratilos-v-grudu-metalla-est-zhertvy.html

Ночная авария забрала жизнь молодого человека: в полиции прокомментировали инцидент близ населенного пункта Костешты.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером близ села Костешты Яловенского района: в результате погиб молодой человек.

Инцидент зарегистрирован в 20.45 субботы. За рулем автомобиля находился 25-летний мужчина. По словам пресс-секретаря Гениспектората полиции МВД Молдовы Марианы Бециву, водитель потерял контроль над управлением транспортным средством из-за превышения скоростного режима. В результате полученных травм молодой человек скончался на месте.

На месте ДТП понадобилась и помощь спасателей. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. 

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