Серьезное ДТП в Костештах: авто превратилось в груду металла, есть жертвы

Ночная авария забрала жизнь молодого человека: в полиции прокомментировали инцидент близ населенного пункта Костешты.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером близ села Костешты Яловенского района: в результате погиб молодой человек.

Инцидент зарегистрирован в 20.45 субботы. За рулем автомобиля находился 25-летний мужчина. По словам пресс-секретаря Гениспектората полиции МВД Молдовы Марианы Бециву, водитель потерял контроль над управлением транспортным средством из-за превышения скоростного режима. В результате полученных травм молодой человек скончался на месте.

На месте ДТП понадобилась и помощь спасателей. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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