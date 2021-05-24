Фото: новое сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. В понедельник у здания суда сектора Буюкань собралась полиция и другие оперативные службы в связи с сообщением о нахождении взрывоопасного предмета в помещении суда. Об этом заявили в кишиневской полиции.
"Сегодня в 08.14 полиция получила информацию от Единой экстренной службы 112, что неизвестный мужчина сообщил о взрывном устройстве в суде сектора Буюкань на проспекте Штефана чел Маре. На место сразу выехали все специализированные службы: батальон патрулирования и оперативного реагирования управления полиции Кишинева, опергруппа Инспектората полиции Буюкан, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты Bombteh", – отметили в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции оградили территорию и эвакуировали всех сотрудников и граждан, которые в тот момент находились внутри здания.
На данный момент правоохранители еще работают на месте.
Уточняется также, что полиция предпринимает все меры для идентификации человека, совершившего звонок.
По закону заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц (27,5-42,5 тысячи леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
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