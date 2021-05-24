Фото: столкновение на автозаправке в Кишиневе едва не закончилось трагедией

Водитель потерял контроль над автомобилем, и его вынесло на территорию заправочной станции. После случившегося шоферу потребовалась медпомощь.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. В понедельник в Кишиневе произошло серьезное ДТП на Балканском шоссе близ Дурлешт. Об этом сообщили в кишиневской полиции.

Как отметили в ведомстве, ЧП произошло в 05.52, автомобиль врезался в цистерну на автозаправке.

"Прибывшие на место полицейские установили, что 19-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением. В результате машину вынесло с дороги на автозаправочную станцию. Там авто врезалось в цистерну", – говорится в сообщении полиции.

Водитель получил травмы и был госпитализирован. У молодого человека взяли анализы, чтобы выяснить, был ли он под воздействием алкоголя или психотропных препаратов.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

В правоохранительных органах напомнили, что нельзя садиться за руль после употребления алкогольных напитков и при плохом самочувствии, важно соблюдать осторожность, особенно на мокрой дороге, избегать превышения скорости, резкой смены полосы движения и обгонов, соблюдать положенное расстояние между авто.

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