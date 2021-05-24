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Полиция оцепила здание суда сектора Центр

Фото: сообщение о минировании поступило во второй суд в Кишиневе

© Photo : Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В понедельник утром сорван график работы двух столичных судов. Полиция оцепила территорию, чтобы проверить сообщение о взрывных устройствах.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Второе здание суда в Кишиневе оцепили правоохранители в связи с сообщением о бомбе. Теперь речь идет о суде сектора Центр.

Как отметили в кишиневской полиции, поступила информация от Единой экстренной службы "112", что неизвестный мужчина сообщил о взрывном устройстве в суде сектора Центр на проспекте Штефана чел Маре.

"На место сразу выехали все специализированные службы: батальон патрулирования и оперативного реагирования управления полиции Кишинева, опергруппа Инспектората полиции Буюкан, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты Bombteh", – отметили в правоохранительных органах.

Телефон
Evgheni Panasenco
Во сколько Кишиневу обходится телефонный терроризм
Территорию вокруг здания оградили и эвакуировали всех сотрудников и граждан, которые в тот момент находились в помещении.

Полиция предпринимает все меры для идентификации человека, совершившего звонок.

Ранее специализированные службы прибыли к зданию суда столичного сектора Буюкань, которое, по сообщению неизвестного, тоже якобы заминировано.

Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань
© Sputnik
Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань

По закону заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц (27,5-42,5 тысячи леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

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