В Кишиневе обезврежена группировка, торговавшая синтетическими наркотиками

Злоумышленники разработали схему, которая позволяла через приложение Telegram управлять целой сетью распространения наркотических веществ.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Молдавское полицейское ведомство сообщило в понедельник, что отделом расследований преступлений, связанных с наркотиками, совместно с Главным управлением уголовного розыска в Кишиневе пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся продажей через интернет синтетических наркотиков.

Наблюдение за деятельностью преступного формирования велось два месяца, за это время определен ее полный состав и внутренняя иерархия.

"В ходе операции по обезвреживанию группы были проведены 14 обысков и задержано пятеро человек – все молодые люди 20-27 лет, проживавшие в Кишиневе временно", – отметили в полиции.

Злоумышленники разработали схему, которая позволяла через приложение Telegram управлять целой сетью распространения наркотических веществ. Нанимались специальные "курьеры", оставлявшие "закладки" в малолюдных местах, о которых через интернет оповещались покупатели.

"Ежедневный доход преступников от продажи наркотиков составлял 10 тысяч леев", – сообщается на официальном интернет-ресурсе молдавской полиции.

В ходе проведенных у членов преступной группировки обысков изъяты синтетические наркотики на сумму 240 тысяч леев, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты.

Кроме того, в ходе операции в разных районах столицы найдены действующие "закладки", ожидавшие покупателей.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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