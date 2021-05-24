В Кишиневе обезврежена группировка, торговавшая синтетическими наркотиками

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Молдавское полицейское ведомство сообщило в понедельник, что отделом расследований преступлений, связанных с наркотиками, совместно с Главным управлением уголовного розыска в Кишиневе пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся продажей через интернет синтетических наркотиков.
Наблюдение за деятельностью преступного формирования велось два месяца, за это время определен ее полный состав и внутренняя иерархия.
"В ходе операции по обезвреживанию группы были проведены 14 обысков и задержано пятеро человек – все молодые люди 20-27 лет, проживавшие в Кишиневе временно", – отметили в полиции.
"Ежедневный доход преступников от продажи наркотиков составлял 10 тысяч леев", – сообщается на официальном интернет-ресурсе молдавской полиции.
В ходе проведенных у членов преступной группировки обысков изъяты синтетические наркотики на сумму 240 тысяч леев, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты.
Кроме того, в ходе операции в разных районах столицы найдены действующие "закладки", ожидавшие покупателей.
Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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