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Размытые дороги

Фото: дороги в семи районах Молдовы пострадали из-за проливных дождей

© Photo : Administrației de Stat a Drumurilor
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на дорогах задействовано 15 единиц спецтехники и 48 дорожных рабочих.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Сильные дожди, прошедшие 22 и 23 мая, разрушили участки дорог в семи районах Республики Молдова. Таким образом, проезжая часть, тротуар, дренажные канавы и мосты 12 участков дороги были загрязнены или частично разрушены. 

Consecintele ploilor din weekend
© Photo : Administrației de Stat a Drumurilor
Consecintele ploilor din weekend

Ущерб нанесен магистралям в Фалештском, Сынжерейском, Кагульском, Единецком, Резинском, Флорештском и Сорокском районах. Временный генеральный директор Государственной администрации дорог Вячеслав Потоп поручил территориальным подразделениям предприятия оценить ущерб, нанесенный дождями строительным площадкам и дорогам общего пользования. 

Consecintele ploilor din weekend
© Photo : Administrației de Stat a Drumurilor
Consecintele ploilor din weekend

Всего в процессе ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на дорогах общего пользования задействовано 15 единиц спецтехники и 48 дорожных рабочих.

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