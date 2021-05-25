Двое погибли в ДТП в Криулянах — водитель был нетрезв и без прав

Пьяные за рулем представляют опасность для жизни и здоровья окружающих, регулярно напоминает полиция — однако предупреждения не останавливают нарушителей.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Двое человек погибли в результате автокатастрофы близ села Рышкова Криулянского района, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen был в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав. Во время движения он потерял контроль над машиной, автомобиль сошел с трассы и врезался в дерево.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть двоих пассажиров в возрасте 32 и 43 лет, которые скончались от травм, полученных при ударе.

Результат теста показал, что у 30-летнего водителя концентрация алкоголя составила 0,34 мг/л.

Мужчина задержан на 72 часа.

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