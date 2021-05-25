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Полиция

Кошмарная история в Кишиневе: молодой человек изнасиловал пожилую женщину

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210525/34875980/koshmarnaya-istoriya-v-kishineve-molodoy-chelovek-iznasiloval-pozhiluyu-zhenschinu.html

Все произошло в пригороде Кишинева. Полиция возбудила уголовное дело по факту изнасилования. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Молодой человек из Кишинева помещен под предварительный арест на 30 суток по подозрению в изнасиловании пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе столичного инспектората полиции.

Информация о том, что жительница Дурлешт стала жертвой изнасилования, поступила в правоохранительные органы 22 мая.

© Pixabay / sasint
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"Жертва в возрасте 71 года сообщила полицейским, что когда она находилась во дворе дома, сосед в состоянии сильного алкогольного опьянения путем психологического и физического принуждения завел ее в дом, где совершил половой акт против ее воли, после чего ушел в неизвестном направлении. Женщину доставили на скорой в больницу для оказания медицинской помощи", – сообщили в полиции.

Подозреваемого вскоре задержали. Речь идет о 26-летнем молодом человеке. По данным правоохранительных органов, у него уже были проблемы с законом, ранее его осудили за грабеж.

Подозреваемый признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Законодательство предусматривает за подобные действия до пяти лет лишения свободы.

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