Чтобы жизнь малиной не казалась: "клубничные" воры могут поплатиться свободой

Похитителей клубники застали на месте преступления, к моменту задержания им удалось собрать с участка 71 килограмм сочных ягод.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мая – Sputnik. В приднестровском селе Карагаш поймали воров клубники. Охранники сельхозбригады застали злоумышленников на месте преступления.

В правоохранительных органах установили личности правонарушителей. Ими оказались жители разных сел Слободзейского района: молодые люди 23 и 18 лет, а также 16-летняя девушка.

"Втроем они успели собрать 71 кг поспевшей клубники. Ящики с чужим урожаем погрузили в Volkswagen. Злоумышленники пояснили, что планировали продать ягоду", – отметили правоохранители Приднестровья.

Изъятая клубника передана владельцам агрофирмы. Возбуждено уголовное дело.

За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, подозреваемым может грозить крупный штраф до 64 400 приднестровских рублей (один молдавский лей равен 88 копейкам).

Статья предусматривает и возможность обязательных или исправительных работ, а также более суровое наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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