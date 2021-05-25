Чтобы жизнь малиной не казалась: "клубничные" воры могут поплатиться свободой

ТИРАСПОЛЬ, 25 мая – Sputnik. В приднестровском селе Карагаш поймали воров клубники. Охранники сельхозбригады застали злоумышленников на месте преступления.
В правоохранительных органах установили личности правонарушителей. Ими оказались жители разных сел Слободзейского района: молодые люди 23 и 18 лет, а также 16-летняя девушка.
"Втроем они успели собрать 71 кг поспевшей клубники. Ящики с чужим урожаем погрузили в Volkswagen. Злоумышленники пояснили, что планировали продать ягоду", – отметили правоохранители Приднестровья.
За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, подозреваемым может грозить крупный штраф до 64 400 приднестровских рублей (один молдавский лей равен 88 копейкам).
Статья предусматривает и возможность обязательных или исправительных работ, а также более суровое наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>