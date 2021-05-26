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Задержание

Дело о поддельных справках на мясо: задержан еще один ветеринар

© Photo : ЦОС ФСБ РФ
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Sputnik Молдова
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Сотрудники Национального антикоррупционного центра и антикоррупционной прокуратуры продолжают следственные мероприятия по делу о поддельных сертификатах на мясо.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Еще один ветеринар из Управления безопасности пищевых продуктов (ANSA) муниципия Кишинев задержан в среду сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и антикоррупционной прокуратурой.

Как отметили в пресс-службе НАЦ, в отношении ветеринара возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи санитарно-ветеринарных справок.

"Мужчина подозревается в коррупции и был помещен в СИЗО на 72 часа", - добавили в ведомстве. 

Полицейская мигалка
© Sputnik / Mihai Caraus
В столице проводят новые обыски по делу о поддельных справках на мясо

Напоминаем, что во вторник были задержаны два человека, в отношении которых ведется расследование по факту коррупции. Мужчины подозреваются в систематическом вымогательстве и получении взяток за различные услуги, предоставляемые предпринимателям в Кишиневе. Речь идет о заместителе главы Управления и официальном ветеринаре того же подразделения ANSA.

На данном этапе открыто 57 уголовных дел, связанных в единую процедуру, в которых числятся в качестве подозреваемых 25 человек и еще три человека, которым предъявлены обвинения (они находятся под домашним арестом).

Уголовное дело ведет Антикоррупционная прокуратура.

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