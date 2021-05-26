Полиция раскрыла еще одну сеть наркотрафика на сумму более миллиона леев

У преступной группировки нашли более двух килограммов наркотических веществ. В момент задержания подозреваемые готовились передать "товар" дилерам.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Молдавская полиция раскрыла еще одну сеть наркоторговли. Стоимость найденных наркотических средств превышает один миллион леев. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции.

По данным следствия, наркотические вещества ввозились контрабандой из Украины и были замаскированы под предметы домашнего обихода.

"Преступная группа в составе 26-летего мужчины и 27-летней женщины специализировалась на продаже синтетических наркотиков типа ПВП через интернет-магазины", – говорится в сообщении полиции.

Сотрудники полиции и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) выяснили, что подозреваемые управляли своей сетью с помощью мессенджера Telegram.

Подозреваемые были задержаны на квартире, которая использовалась в качестве перевалочного пункта, где полученные наркотические вещества готовили к передаче дилерам.

В ходе обысков полицейские изъяли несколько упаковок с наркотиками общей массой более 2 килограммов, мобильные телефоны, SIM-карты, использованные для создания электронных кошельков, компьютеры, банковские карты, выданные на имена третьих лиц, более 2000 пакетов для упаковки, а также небольшие электронные весы.

Стоимость изъятых наркотиков составляет около 1 200 000 леев.

Подозреваемым грозит от 7 до 17 лет лишения свободы.

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