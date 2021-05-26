Как двое кишиневцев за год незаконно "заработали" 15 тысяч евро

Двое приятелей пообещали своей знакомой, что ее муж избежит наказания в виде 10 лет заключения и в течение года получили от нее 15 тысяч евро.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Двое мужчин из Кишинева, работающие таксистами, задержаны по подозрению в вымогательстве 15 тысяч евро. Они пообещали своей знакомой, что ее муж, осужденный на 10 лет, может избежать тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра.

"Согласно материалам дела, двое мужчин, состоявших в дружеских отношениях с заключенным и его женой, сообщили заявительнице, что могут повлиять на вынесенный ее мужу приговор. Мужчины заверили, что якобы могут оказать влияние на судей, а также на некоторых официальных лиц пенитенциарной системы, которые проявят благоприятное отношение к осужденному, уменьшив срок заключения или даже смягчив приговор", – уточнили в НАЦ.

Выяснилось, что подозреваемые в течение года несколькими траншами получили в общей сложности 15 тысяч евро от заявительницы. Деньги, по их словам, должны были быть переданы людям, которые могут решить вопрос. Однако до настоящего времени ситуация с осужденным не изменилась – приговор о заключении на 10 лет за "развратные действия в отношении несовершеннолетнего" остается в силе.

"Возбуждено уголовное расследование по факту извлечения выгоды из влияния. Оба подозреваемых задержаны и помещены в изолятор НАЦ на 72 часа. Если их вина будет доказана, то им грозит до семи лет тюрьмы или уголовный штраф", – отметили в НАЦ.

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