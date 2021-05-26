В Комрате одиннадцатилетний ребенок угнал автомобиль

Угонщик решил покататься, но попал в поле зрения правоохранительных органов, полиция установила его личность. Как оказалось, машиной завладел одиннадцатилетний ребенок.

КОМРАТ, 26 мая – Sputnik, Максим Топал. Сообщение в полицию об угоне автомобиля "Опель Вектра" поступило от 25-летнего хозяина транспортного средства. По данным правоохранительных органов, на поиски оперативно был мобилизован личный состав сотрудников полиции.

В течение суток машина была найдена и возвращена владельцу. В тот же день была установлена и личность угонщика. Им оказался одиннадцатилетний житель Комратского района.

"По данному факту проводится комплекс необходимых процессуальных действий, по результатам которых будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства", – сообщили в пресс-службе управления полиции Гагаузии.

В полиции призывают граждан соблюдать элементарные правила, которые позволят избежать угона транспортных средств и краж из салона.

Так, важно не оставлять автомобиль с открытыми дверьми и окнами, тем более с ключом в замке зажигания, избегать длительной парковки в безлюдных и неосвещенных местах, во дворах, закрытых территориях с ограниченным обзором.

Поскольку юный угонщик из Комрата не достиг возраста, с которого он может быть привлечен к ответственности, накажут, вероятнее всего, родителей несовершеннолетнего.

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