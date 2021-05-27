Фото: пожар в центре Кишинева

Утренний пожар в районе Центрального вокзала в молдавской столице тушили три спецрасчета спасателей.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. В магазине возле столичного Центрального автовокзала утром в четверг вспыхнул пожар. Об этом сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

По ее словам, инцидент произошел в 06.36 в продуктовом магазине на улице Митрополит Варлаам, 58. На место выехали три пожарных расчета.

"Загорелся холодильник с напитками, который находился в зале продаж магазина. Пожарные отреагировали оперативно и сумели потушить огонь, не допустив его распространения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал", - уточнила Пушкашу.

Возгорание полностью ликвидировали в 07.10. Специалистам предстоит установить причину и обстоятельства пожара. За последние 24 часа помощь сотрудников Генинспектората потребовалась в 29 ситуациях риска.

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