"Это вандализм и бесчестие": в Вулканештах поврежден Мемориал воинской славы

КОМРАТ, 27 мая - Sputnik, Максим Топал. Инцидент произошел накануне вечером, рассказал Sputnik руководитель территориальной организации международного союза "Наследники Победы" Вадим Шиник.

"Сегодня утром мне позвонила незнакомая женщина и сказала, что осквернили памятник. Когда я выехал на место, увидел, что звезда Вечного огня раскурочена и ее вытащили. Ее перенесли и оставили на плитах в 100 метрах от комплекса", - сказал Вадим Шиник.

Общественный деятель предполагает, что мемориальный комплекс "Слава Героям" мог быть осквернен группой отдыхающей молодежи.

"Я думаю, это молодежь. Там часто по вечерам отдыхают компании молодых людей. Я неоднократно делал им замечания. Это вандализм и бесчестие. Надо чтить эту память и помнить, что миллионы людей отдали свои жизни за мир на нашей земле", - сказал Вадим Шиник.

На место происшествия вызвали полицию. Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и наказать виновных.

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