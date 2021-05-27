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Вандализм в Вулканештах

"Это вандализм и бесчестие": в Вулканештах поврежден Мемориал воинской славы

© Photo : Facebook / Вадим Шиник
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Место поклонения героям Великой Отечественной войны в городе Вулканешты было осквернено неизвестными.

КОМРАТ, 27 мая - Sputnik, Максим Топал. Инцидент произошел накануне вечером, рассказал Sputnik руководитель территориальной организации международного союза "Наследники Победы" Вадим Шиник.

"Сегодня утром мне позвонила незнакомая женщина и сказала, что осквернили памятник. Когда я выехал на место, увидел, что звезда Вечного огня раскурочена и ее вытащили. Ее перенесли и оставили на плитах в 100 метрах от комплекса", - сказал Вадим Шиник.

Вандализм в Вулканештах
© Photo : Facebook / Вадим Шиник
Вандализм в Вулканештах

Общественный деятель предполагает, что мемориальный комплекс "Слава Героям" мог быть осквернен группой отдыхающей молодежи.

"Я думаю, это молодежь. Там часто по вечерам отдыхают компании молодых людей. Я неоднократно делал им замечания. Это вандализм и бесчестие. Надо чтить эту память и помнить, что миллионы людей отдали свои жизни за мир на нашей земле", - сказал Вадим Шиник.

На место происшествия вызвали полицию. Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и наказать виновных.

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