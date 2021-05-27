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Австрия выдала Молдове подозреваемого в грабеже: его разыскивали три года

© Pixabay / TheDigitalWay
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210527/34900091/avstriya-vydala-moldove-podozrevaemogo-v-grabezhe-ego-razyskivali-tri-goda.html

В Австрии задержан 26-летний мужчина из села Котихана Кагульского района. Он был объявлен в международный розыск в 2019 году Инспекторатом полиции Кагула по обвинению в грабеже.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Мужчину подозревают в том, что он в конце 2018 года вместе с сообщниками в масках ворвался в дом жительницы села Андрушул де Сус. Злоумышленники напали на хозяйку дома, избили ее, украли 1000 леев, 1000 евро и золотые украшения.

В ходе расследования уголовного дела полиция собрала убедительные доказательства совершения преступления этим человеком. Таким образом, в январе 2019 года ему было предъявлено обвинение.

Задержание мужчины стало возможным благодаря сотрудничеству полицейских из Кагула с властями Австрии.

Подозреваемый был экстрадирован и передан полиции Кагула.

Как сообщают в Генинспекторате полиции Молдовы, с начала года в страну экстрадировали 12 человек.

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