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Наркотики

Пуд "соли": какое наказание грозит любителям наркотического средства

© REUTERS / Guadalupe Pardo
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Sputnik Молдова
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В Тирасполе в течение дня задержали сразу двоих молодых людей, у которых обнаружили наркотическое вещество "соль".

ТИРАСПОЛЬ, 27 мая – Sputnik. За день в Приднестровье с пакетиками наркотического вещества "соль" поймали двух молодых людей. По каждому факту проводится доследственная проверка. Содержимое изъято, направлено на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Как рассказали в МВД Приднестровья, в ходе проверки оперативной информации в районе кладбища "Западное" сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя Тирасполя.

Полиция. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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"В ходе личного досмотра в кармане его джинсов были обнаружены два свертка, обмотанные красной изолентой. Как пояснил задержанный, наркотическое вещество "соль" он хранил для себя", - отметили в ведомстве.

Через полчаса в окрестностях того же кладбища оперативники задержали 17-летнего юношу. У него в рюкзаке был обнаружен сверток с аналогичным порошком. По словам парня, запрещенное наркотическое вещество "соль" он хранил для личного употребления.

За незаконное хранение наркотиков подозреваемым может грозить крупный штраф до 18 400 приднестровских рублей (один молдавский лей - это 88 копеек). Также любителей "соли" могут отправить на обязательные работы на срок от 180 до 240 часов либо на исправительные работы до двух лет. Им может грозить и лишение свободы сроком до трех лет.

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Теги:
наркотики, Приднестровье

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