Задержанные по "мясному делу" получили по 30 дней ареста

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Столичный суд сектора Чеканы удовлетворил требования прокуроров антикоррупции и применил меру в виде предварительного ареста для заместителя Управления безопасности пищевых продуктов муниципия Кишинев, а также для ветеринарного врача. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

"Фигуранты дела получили по 30 дней ареста и будут помещены в пенитенциар №13", - говорится в сообщении НАЦ.

В ведомстве отметили, что решения судей могут быть обжалованы.

В чем суть "мясного дела"

Правоохранительные органы ранее опубликовали видеозаписи, которые свидетельствуют, что ряд руководителей муниципального Управления продовольственной безопасности вместе с группой ветеринаров создали схему вымогательства товаров и денег у экономических агентов, которые торговали продуктами питания, в частности мясом, в Кишиневе.

У торговцев вымогали плату за выдачу сертификатов качества, в том числе на некачественные продукты, а также за избежание санитарно-ветеринарного контроля и других проверок по соблюдению требований по борьбе с COVID-19.

Сотрудники НАЦ установили, что замначальника управления, которое находится в составе Нацагентства продовольственной безопасности, требовал от своих подчиненных не только деньги, но и продукты, которые собирал по расписанию каждую пятницу.

Уголовное дело было возбуждено в конце 2020 года. На данном этапе открыто 57 уголовных дел, связанных в единую процедуру, в которых в качестве подозреваемых числятся 25 человек, еще троим уже предъявлены обвинения (они находятся под домашним арестом).

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