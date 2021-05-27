20:26 27 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.59
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
По мясному делу в Молдове прошли задержания и аресты

Задержанные по "мясному делу" получили по 30 дней ареста

© Sputnik / Vitaliy Ankov
Происшествия
Получить короткую ссылку
3710
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/19/34874970.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210527/34907754/zaderzhannye-po-myasnomu-delu-poluchili-po-30-dney-arest.html

В Кишиневе продолжается "мясной скандал": ранее задержанные сотрудники ANSA получили по 30 дней ареста.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Столичный суд сектора Чеканы удовлетворил требования прокуроров антикоррупции и применил меру в виде предварительного ареста для заместителя Управления безопасности пищевых продуктов муниципия Кишинев, а также для ветеринарного врача. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ). 

Работа рынка
© Sputnik / Константин Чалабов
Продолжение мясного скандала: что заявили прокуроры

"Фигуранты дела получили по 30 дней ареста и будут помещены в пенитенциар №13", - говорится в сообщении НАЦ.

В ведомстве отметили, что решения судей могут быть обжалованы.

В чем суть "мясного дела"

Правоохранительные органы ранее опубликовали видеозаписи, которые свидетельствуют, что ряд руководителей муниципального Управления продовольственной безопасности вместе с группой ветеринаров создали схему вымогательства товаров и денег у экономических агентов, которые торговали продуктами питания, в частности мясом, в Кишиневе.

У торговцев вымогали плату за выдачу сертификатов качества, в том числе на некачественные продукты, а также за избежание санитарно-ветеринарного контроля и других проверок по соблюдению требований по борьбе с COVID-19.

Сотрудники НАЦ установили, что замначальника управления, которое находится в составе Нацагентства продовольственной безопасности, требовал от своих подчиненных не только деньги, но и продукты, которые собирал по расписанию каждую пятницу.

Уголовное дело было возбуждено в конце 2020 года. На данном этапе открыто 57 уголовных дел, связанных в единую процедуру, в которых в качестве подозреваемых числятся 25 человек, еще троим уже предъявлены обвинения (они находятся под домашним арестом).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: полиция пресекла импорт в Молдову некачественного мяса
В столице проводят новые обыски по делу о поддельных справках на мясо
Дело о поддельных справках на мясо: задержан еще один ветеринар

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
Фото: конечная остановка - коллективный иммунитет
Евгений Примаков об имидже России за рубежом и студенческих программах для иностранцев
Евгений Примаков - об имидже России за рубежом и студенческих программах для иностранцев
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться