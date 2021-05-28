Видео: полиция задержала наркоторговцев из Кишинева: им грозит до 15 лет

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Двое мужчин в возрасте 30 и 35 лет из Кишинева были задержаны по подозрению в торговле наркотиками. Они являются частью преступной группировки, которая производила героин в особо крупных количествах, сообщили в Генинспекторате полиции.
Расследованием деятельности преступников занимается Следственное управление "Центр" Национального инспектората расследований.
В течение примерно четырех месяцев полицейский под прикрытием совершал контрольные закупки веществ у злоумышленников.
Таким образом, в результате нескольких личных обысков, а также в домах подозреваемых полиция обнаружила и изъяла примерно 50 граммов героиновых наркотиков, электронные весы, а также помеченные деньги.
После проведения процессуальных действий подозреваемые были задержаны, а затем арестованы на 30 суток.
Мужчинам, ранее судимым за аналогичные преступления, грозит тюремное заключение на срок от семи до 15 лет.
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