Стрельба из авто на улице Кишинева: подозреваемые задержаны

Трое мужчин задержаны минувшей ночью в Кишиневе. Один из них стрелял из огнестрельного оружия на улице столицы.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Несколько выстрелов были произведены из ехавшего по кишиневской улице автомобиля, в результате задержаны трое мужчин, сообщили в субботу в Национальном инспекторате общественной безопасности.

Инцидент произошел 28 мая около 22.30. Как уточнили в ведомстве, патрульные, следившие за дорожным движением в секторе Ботаника, получили информацию о том, что по улице Гренобля в сторону "Ворот города" движется автомобиль Mazda, из которого было произведено несколько выстрелов.

Вскоре полицейские остановили эту машину, в которой находились трое мужчин. У одного из пассажиров при себе было оружие. Пистолет тут же изъяли.

"Сорокадевятилетний водитель и двое пассажиров 27 и 37 лет, все жители села Данчены Яловенского района, были доставлены в Инспекторат полиции сектора Центр для установления обстоятельств случившегося и применения к ним санкций в соответствии с законом", – сообщили в правоохранительном ведомстве.

Стрелявший 27-летний мужчина заявил полиции, что пистолет ему дал знакомый.

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