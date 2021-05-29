Стрельба из авто на улице Кишинева: подозреваемые задержаны

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Несколько выстрелов были произведены из ехавшего по кишиневской улице автомобиля, в результате задержаны трое мужчин, сообщили в субботу в Национальном инспекторате общественной безопасности.
Вскоре полицейские остановили эту машину, в которой находились трое мужчин. У одного из пассажиров при себе было оружие. Пистолет тут же изъяли.
"Сорокадевятилетний водитель и двое пассажиров 27 и 37 лет, все жители села Данчены Яловенского района, были доставлены в Инспекторат полиции сектора Центр для установления обстоятельств случившегося и применения к ним санкций в соответствии с законом", – сообщили в правоохранительном ведомстве.
Стрелявший 27-летний мужчина заявил полиции, что пистолет ему дал знакомый.
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