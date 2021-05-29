Мужчина с ножом напал на людей в Бельцах, полиции пришлось стрелять

Агрессивный мужчина на улице в Бельцах пытался броситься под колеса авто, затем напал с ножом на прохожих и полицейских, но в итоге был обездвижен.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. В субботу жители Бельц сообщили патрульным, что на одной из улиц города пешеход попытался броситься под грузовик. Водителю удалось вовремя затормозить, сумев избежать трагедии.

"В то же время остановил свою машину другой водитель, который подошел, чтобы предложить помощь, посчитав, что произошло ДТП. Неожиданно агрессивный пешеход вытащил нож и угрожал обоим водителям", – говорится в сообщении Генинспектората полиции.

В какой-то момент одному из водителей удалось отобрать холодное оружие, но мужчина вынул второй нож из кармана куртки, продолжая угрожать им. В это время на место прибыли патрульные, которые пытались уговорить нападавшего успокоиться.

"В какой-то момент мужчина набросился на двух проходивших мимо мужчин, не имевших никакого отношения к инциденту", – рассказывают в полиции.

Правоохранители окружили нападавшего и приняли все меры для его разоружения. Агрессор напал на одного из полицейских, а его коллеге пришлось применить оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух. Однако, как сообщили в Генинспекторате, злоумышленник продолжил проявлять жестокость по отношению к окружающим. Тогда полицейские были вынуждены стрелять по ногам.

Когда нападавший падал, он попытался ударить себя ножом, но его вовремя остановили правоохранители.

Затем мужчине оказали первую помощь и вызвали медиков. Сейчас его жизнь вне опасности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova