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Полиция

Столкновение двух люксовых авто в Хынчештах: трое детей попали в больницу

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Трое детей и женщина госпитализированы в районную больницу после аварии на въезде в Хынчештский район.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Трое детей в возрасте трех, семи и 17 лет, а также 37-летняя женщина попали в больницу после того, как машина, в которой они находились, столкнулась с другим автомобилем. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол.

По ее словам, авария произошла на серпантине при въезде в Хынчештский район.

На кадрах видно, что произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также две машины скорой помощи.

По словам очевидцев, движение на этом участке затруднено.

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