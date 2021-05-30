Столкновение двух люксовых авто в Хынчештах: трое детей попали в больницу

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Трое детей в возрасте трех, семи и 17 лет, а также 37-летняя женщина попали в больницу после того, как машина, в которой они находились, столкнулась с другим автомобилем. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол.
По ее словам, авария произошла на серпантине при въезде в Хынчештский район.На кадрах видно, что произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также две машины скорой помощи.
По словам очевидцев, движение на этом участке затруднено.
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