ДТП в Кишиневе с участием четырех авто: движение на участке затруднено

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие в Кишиневе: в аварию на перекрестке бульвара Дачия и улицы Куза-Водэ попали четыре автомобиля.
Как заявила Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, ДТП зарегистрировано в 16.18.
"На бульваре Дачия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей - Volkswagen, Hyundai, Volkswagen и Mercedes. В результате столкновения никто не пострадал", – отметила Стати.
По ее словам, по данному факту ведется расследование для установления всех обстоятельств и выяснения, кто из водителей спровоцировал аварию.
Как сообщили в службе InfoTrafic, движение по бульвару Дачия в направлении бульвара Дечебал затруднено.
Служба InfoTrafic рекомендует водителям строго соблюдать знаки / указания инспекторов дорожной полиции; не выезжать на перекресток, если движение затруднено или заблокировано; перед выездом узнавать о ситуации на дорогах.
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