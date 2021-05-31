ДТП в Кишиневе с участием четырех авто: движение на участке затруднено

В столичной полиции предоставили подробности автомобильной аварии, которая произошла в секторе Ботаника.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие в Кишиневе: в аварию на перекрестке бульвара Дачия и улицы Куза-Водэ попали четыре автомобиля.

Как заявила Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, ДТП зарегистрировано в 16.18.

"На бульваре Дачия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей - Volkswagen, Hyundai, Volkswagen и Mercedes. В результате столкновения никто не пострадал", – отметила Стати.

По ее словам, по данному факту ведется расследование для установления всех обстоятельств и выяснения, кто из водителей спровоцировал аварию.

Как сообщили в службе InfoTrafic, движение по бульвару Дачия в направлении бульвара Дечебал затруднено.

Служба InfoTrafic рекомендует водителям строго соблюдать знаки / указания инспекторов дорожной полиции; не выезжать на перекресток, если движение затруднено или заблокировано; перед выездом узнавать о ситуации на дорогах.

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