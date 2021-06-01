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Полиция. Архивное фото

Ссора между собутыльниками в Криулянском районе привела к трагедии

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210601/34954345/ssora-mezhdu-sobutylnikami-v-kriulyanskom-rayone-privela-k-tragedii.html

Посиделки двоих собутыльников закончились для одного смертью. Все началось с ссоры. Возбуждено уголовное дело.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Пьяная ссора привела к трагедии: в селе Логанешты Криулянского района 35-летний мужчина убил своего 47-летнего товарища. Инцидент произошел в понедельник примерно в 17.30, сообщает sputnik.md.

По данным полиции, в Единую экстренную службу 112 звонок поступил от самого подозреваемого. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что собутыльники жили по соседству. В понедельник 35-летний мужчина отправился в гости к своему соседу. Между ними возникла ссора. Во время перепалки гость задушил хозяина дома. 

Мужчина задержан на 72 часа. Возбуждено уголовное дело.

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