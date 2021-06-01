В НАЦ сообщили о новых задержаниях: о ком идет речь

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Двое сотрудников Национального инспектората расследований задержаны по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

По данным правоохранительных органов, некий мужчина позвонил на горячую линию по борьбе с коррупцией и сообщил, что двое сотрудников инспектората якобы требовали у него взятку, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за мошенничество, которое они ему инкриминировали. Заявитель отметил, что они неоднократно требовали передать им 500 евро, звонили ему по телефону и назначали встречи. Также он обратил внимание на то, что эти двое сотрудников инспектората расследований якобы угрожали ему задержанием, если он не передаст им деньги.

В НАЦ сообщили, что ведется расследование по факту пассивной коррупции. Оба сотрудника Национального инспектората расследований задержаны и помещены в изолятор антикоррупционного центра на 72 часа.

"Если их вина будет доказана, то им грозит тюремный срок, уголовный штраф и лишения права занимать определенные должности в течение некоторого времени", – отметили в структуре.

Расследованием занимается Прокуратура по борьбе с коррупцией.

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