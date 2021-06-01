Преступный бизнес: по ночам воровали, днем продавали

Необычный способ заработка придумали двое жителей Кишинева: они выкачивали топливо из баков грузовиков и перепродавали его таксистам.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. В Кишиневе полиция задержала двух мужчин 29 и 32 лет, подозреваемых в краже 600 литров дизельного топлива. Об этом сообщили в полиции столицы.

По данным следствия, злоумышленники по ночам вскрывали баки грузовиков, припаркованных на обочине дороги по улице Садовяну в секторе Чеканы, и сливали топливо. Так, в период с марта по май этого года им удалось выкачать около 600 литров топлива на общую сумму порядка 10 тысяч леев.

Во время допроса подозреваемые признали вину и рассказали, что украденную солярку продавали таксистам по 10 леев за литр.

Задержанным грозит штраф от 32,5 до 67,5 тысячи леев или до четырех лет тюремного заключения.

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