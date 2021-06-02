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Задержание

Разыскивал Интерпол: в Кишинев экстрадировали трех граждан Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210602/34972927/razyskival-Interpol-v-Kishinev-ekstradirovali-trekh-grazhdan-moldovy.html

Один из экстрадированных приговорен к восьми годам лишения свободы за кражи в крупном размере, еще один подозревается в похищении человека с применением оружия.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. В Кишинев доставили трех граждан Молдовы, разыскиваемых Интерполом, сообщили в кишиневской полиции.

Как отметили в ведомстве, речь идет о 25-летнем молодом человеке из района Криулень, объявленном в международной розыск по каналам Интерпола в 2019 году. Мужчину экстрадировали из Польши.

В Молдову из Испании экстрадировали подозреваемого в мошенничестве, автомобиль полиции, архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
В Молдову из Испании экстрадировали подозреваемого в мошенничестве

"Он был объявлен в розыск по запросу Криулянской полицейской инспекции на основании уголовного дела по статье "Похищение человека, совершенное двумя лицами с использованием оружия", - пояснили в полиции.

Мужчина был доставлен самолетом и помещен в пенитенциар № 13 для исполнения приговора.

Как добавили в полиции, другой экстрадированный прибыл из Венгрии. Это 37-летний гражданин, объявленный в розыск в 2018 году инспекцией полиции Рышканского района по обвинению в совершении кражи и грабежа.

Еще один гражданин Молдовы экстрадирован из Азербайджана: это 28-летний мужчина из Сорок, приговоренный к восьми годам лишения свободы.

"Осужден и объявлен в международный розыск в 2016 году за совершение краж в особо крупных размерах на территории Сорокского района. Он якобы украл из дома золотые предметы (часы, серьги, колье и другое) на сумму более 200 тысяч леев", - уточнили в ведомстве. 

Задержание этого осужденного стало возможным в результате действий, предпринятых следователями Национального инспектората расследований совместно с правоохранительными органами Азербайджана.

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