Банкоматы с фальшивкой: как обманывали граждан Молдовы

В Молдове нередки случаи мошенничества с банкоматами. На этот раз злоумышленники хитроумным способом подменивали купюры на подделки.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. В Молдове задержали 22-летнего жителя Кагула. Его подозревают в изготовлении и сбыте фальшивых денег, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным следствия, мужчина на протяжении пяти месяцев вместе с несколькими сообщниками помещал в банкоматы фальшивые деньги, после чего снимал там же подлинные купюры. Сообщается, что злоумышленники работали с банкоматами по всей республике, преимущественно использовали валюту США номиналом в 50 долларов.

"В результате проведенных следственных мероприятий и обысков у подозреваемого были обнаружены деньги на общую сумму 470 тысяч леев, которые недавно были бы сняты с его банковского счета. В автомобиле подозреваемого обнаружили и изъяли банкноты номинальной стоимостью 50 долларов с признаками подделки, аналогичными тем, которые ранее были запущены в обращение, также нашли пистолет "Флобер" и 28 патронов без документов о происхождении и лицензии на оружие, несколько мобильных телефонов и SIM-карты", - пояснили в Генпрокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый помещен под арест на 30 суток.

Виновному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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