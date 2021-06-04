Полиция задержала мужчин, обокравших детей в Каушанском районе

Надев на головы маски, двое злоумышленников проникли в здание сельского детского сада и вынесли все, что попалось под руку.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух молодых мужчин, жителей коммун Бубуечь и Трушены, им вменяется кража из детского сада в селе Токуз Каушанского района.

"Сотрудница дошкольного учреждения обратилась в полицию Каушан с сообщением о том, что неизвестные люди в масках проникли в здание детского сада, выломав оконную раму. После их ухода сад недосчитался вещей на сумму 3900 леев. В результате следственных действий и оперативных мероприятий злоумышленники были обнаружены и задержаны уже на следующий день", - сообщает официальный интернет-ресурс молдавского полицейского ведомства.

Отмечается также, что у подозреваемых были обнаружены похищенные из детского сада вещи - две колонки, два модема для выхода в интернет и гладильная доска.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение". Если их вина будет доказана в суде, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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