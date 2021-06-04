Столичное Управление полиции отчиталось за две недели работы

Ведомство напоминает, что бригады Батальона патрулирования и оперативного реагирования дежурят на улицах Кишинева круглосуточно и в любой момент готовы ответить на вызов.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Кишиневское полицейское управление сообщает, что в период с 21 мая по четвертое июня мобильные патрули приняли от жителей города 3142 тревожных звонка - 1533 днем и 1609 ночью.

"Таким образом, за этот период бригады Батальона патрулирования и оперативного реагирования обнаружили и задержали 37 преступников и их сообщников. Раскрыты четыре случая краж, два ограбления, восемь случаев, связанных с наркотическими веществами, 12 актов хулиганства, четыре случая домашнего насилия", - сообщает столичное Управление полиции.

Кроме того, под стражей находятся 127 правонарушителей, под следствием - 11, еще 15 человек разыскиваются как государственные должники.

Кишиневское полицейское ведомство также напоминает горожанам, что эпидемия COVID-19 еще не сошла на не, и призывает соблюдать антиэпидемические меры.

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