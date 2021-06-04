Фото: инцидент на стройке в Кишиневе - потребовалось вмешательство спасателей

Двое рабочих упали с большой высоты со строительных лесов и оказались заблокированными под обломками.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Двое мужчин упали с высоты при проведении строительных работ в столичном секторе Ботаника в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

"Спасатели отреагировали, чтобы помочь двум строителям, которые упали с высоты в ходе работ по улице Валя-Трандафирилор, 6/1. Звонок в Единую службу спасения 112 поступил в 16.20", - говорится в сообщении ГИЧС.

Согласно зафиксированным данным, пострадавшие упали со строительных лесов, установленных на девятом этаже жилого дома.

"Оперативно прибыв на место, спасатели увидели, что двое мужчин оказались заблокированы под обломками рухнувших строительных лесов", - добавили в службе.

Сотрудникам ГИЧС удалось быстро разблокировать пострадавших.

Сообщается, что рабочие получили различные травмы и были срочно госпитализированы для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.

Обстоятельства и причина инцидента выясняются.

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