19:06 04 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.50
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Рабочие сорвались со строительных лесов

Фото: инцидент на стройке в Кишиневе - потребовалось вмешательство спасателей

© Sputnik / Osmatesco
Происшествия
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/04/35001596.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210604/35001603/intsident-na-stroyke-v-kishineve-potrebovalos-vmeshatelstvo-spasateley.html

Двое рабочих упали с большой высоты со строительных лесов и оказались заблокированными под обломками.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Двое мужчин упали с высоты при проведении строительных работ в столичном секторе Ботаника в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. 

"Спасатели отреагировали, чтобы помочь двум строителям, которые упали с высоты в ходе работ по улице Валя-Трандафирилор, 6/1. Звонок в Единую службу спасения 112 поступил в 16.20", - говорится в сообщении ГИЧС. 
Accident de muncă la Botanica
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Инцидент на стройке в Кишиневе.

Согласно зафиксированным данным, пострадавшие упали со строительных лесов, установленных на девятом этаже жилого дома.

"Оперативно прибыв на место, спасатели увидели, что двое мужчин оказались заблокированы под обломками рухнувших строительных лесов", - добавили в службе. 

Сотрудникам ГИЧС удалось быстро разблокировать пострадавших. 

Сообщается, что рабочие получили различные травмы и были срочно госпитализированы для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.

Обстоятельства и причина инцидента выясняются. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

 

По теме

Чебан выступил с уточнением по незаконной стройке на Буюканах
Кишинев превращается в стройку: что происходит
Ультиматум примара – что он заявил про незаконные стройки в Кишиневе

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: волшебный туман и улитки: победители конкурса "Самая красивая страна"
Spain: Huge fire at Madrid hotel affects several floors
Видео: пожар в люксовом отеле Мадрида: сотни людей эвакуированы
Выходные с детьми обложка
Выходные с детьми: программа мероприятий в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться